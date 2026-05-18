Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан, подчеркнув, что сокращение финансирования со стороны Вашингтона подтолкнуло украинских стратегов работать над теорией победы более усиленно.

Смотрите также Рютте хочет больше денег для Украины от НАТО: кто неожиданно против такой идеи

Наступает переломный момент в стратегии Украины

Тот факт, что США уже некоторое время не помогают от себя Украине оружием, имел как положительные последствия, так и отрицательные. По словам генерала-майора в отставке, недостаток ракет к системам ПВО Patriot и другого высокотехнологичного вооружения, на которое украинская сторона опиралась для своей защиты, привело к росту жертв среди гражданского населения в результате ударов баллистикой.

Сегодня, по словам Мика Райана, поддержка Европы крайне важна, не только военная, а финансовая. ЕС выделил для Украины кредит на сумму 90 миллиардов евро. Одновременно с этим ряд процессов, которая длилась годами, начала приносить результат за последние 6 – 12 месяцев. Он объяснил, что речь идет о дронах-перехватчиках и масштабном промышленном производстве в Украине.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Множество факторов формируют то, что мы сейчас видим. Это может означать переломный момент в военной стратегии Украины. Этот поворот является плохим сигналом для России, но положительным для будущих мирных переговоров для украинского народа,

– отметил Райан.

Влияние США на Украину уменьшилось, однако будет сохраняться

Австралийский генерал-майор в отставке разделяет мнение о том, что поскольку сейчас во времена Трампа Соединенные Штаты меньше помогают Украине, это позволяет ей иметь больше свободы. Американцы не имеют уже тех рычагов влияния на Киев в частности в переговорном процессе, который имели, когда предоставляли их большую поддержку.

Как сказал мне один высокопоставленный украинский военный, кто платит пианисту, тот и заказывает музыку. Если Украине будет предоставлять кто-то большую помощь, то вероятно будет иметь влияние на ход мирных переговоров, но я не думаю, что влияние США упадет до нуля. Оно все равно останется, это все еще очень мощная страна,

– подчеркнул Райан.

Подытоживая, он добавил, что Соединенные Штаты до сих пор помогают украинским военным с обучением, предоставляют разведданные и другую поддержку. Кроме того, Мик Райан заметил, что США имеют связь с Китаем и Россией, что важно в условиях этой войны.

Военная помощь от США: для Украины замаячил шанс

Издание The New York Times сообщило, что Палата представителей США должна рассмотреть законопроект, который будет касаться поддержки Украины. Это может произойти в конце мая. Его подал представитель Демократической партии Грегори Микс весной 2025 года. Этот документ длительный период лежал на полке, но 13 мая 2026-го петиция, которая заставляет его обсудить в обязательном порядке, набрала необходимое количество подписей. Решающий предоставил конгрессмен Кевин Кайли.

Законопроект предусматривает выделение 1,3 миллиарда помощи для безопасности Украины, до 8 миллиардов долларов кредита, а также проведение мероприятий для пополнения запасов американских образцов оружия. Кроме того, в документе указан пункт о необходимости предусмотреть механизмы предоставления финпомощи для восстановления Украины после завершения войны и введения дополнительных санкций в отношении России.

Заметьте! Госдеп США дал добро на продажу Украине оружия на сумму 373 миллиона долларов. Американский политик и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал, что весомую роль в этом играет общество США. По его словам, американцы в своем большинстве выступают за то, чтобы помогать Украине, поэтому США не могут отстраниться от этого. Он также добавил, что сегодня на Трампа давят религиозные слои, в частности евангелисты. Они с начала войны передают регулярно "гуманитарку" в Украину и именно они составляют основу трамповского электората. В Штатах проживает 90 миллионов евангелистов.