Конгрессмен от Калифорнии Кевин Кайли, который в марте перешел из Республиканской партии в независимые представители, стал 218-м подписантом петиции. Теперь Палата представителей будет вынуждена рассмотреть законопроект о помощи Украине. Голосование может состояться уже в конце мая. Об этом пишет The New York Times.

Что известно о законопроекте о выделении Украине 1,3 миллиарда долларов?

Законопроект о поддержке Украины, поданный конгрессменом-демократом Грегори Миксом еще в апреле 2025 года, предусматривает:

1,3 миллиарда помощи по безопасности для Киева;

до 8 миллиардов дополнительной поддержки в виде прямых кредитов;

пополнение запасов американского оружия;

создание механизмов финансирования послевоенного восстановления Украины;

новые санкции против России и структур, поддерживающих ее военные действия.

Петицию о принудительном рассмотрении этого законопроекта подписали все демократы в Палате представителей, а также двое республиканцев – Дон Бейкон от Небраски и Брайан Фицпатрик от Пенсильвании. Этих подписей вместе с подписью Кайли хватило для преодоления необходимого порога.

Шансы на принятие законопроекта небольшие из-за значительного сопротивления республиканцев, в частности со стороны президента Дональда Трампа. Однако успех петиции стал очередным ударом для спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который имеет трудности с контролем своей фракции и повестки дня в Палате из-за очень незначительного большинства.

Петиции о принудительном вынесении законопроектов долго считались одним из самых сложных процедурных инструментов Палаты представителей, поскольку они позволяют обойти руководство и заставить голосование вопреки воле спикера.

Однако во времена спикерства Майка Джонсона этот механизм используется чаще из-за хрупкого большинства и внутренних разногласий в Республиканской партии.

Справка: В Палате представителей всего 217 республиканцев. Их лишь немного больше, чем демократов, которых 212 демократов.

Что этому предшествовало?

В конце апреля Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за выделение 350 миллиардов долларов на помощь Украине. По мнению политика, именно из-за этого решения экс-президента США война в Украине до сих пор продолжается.

Администрация президента США Дональда Трампа не предусмотрела средства на военную помощь Украине по программе USAI в бюджете на 2027 год. Программа USAI позволяет Пентагону заказывать военную технику для ВСУ.

В 2026 году на эту программу было предусмотрено 400 миллионов долларов. Однако они месяцами приходились "пылью". Их лишь недавно разблокировал Пентагон после давления со стороны американских законодателей.

Также на днях Госдеп США одобрил продажу Украине боеприпасов JDAM-ER на сумму 373,6 миллиона долларов. Заказ включает 1 200 комплектов хвостовых частей для JDAM KMU-572 и 332 комплекта для JDAM KMU-556.

Американский политик и общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в комментарии для 24 Канала заявил, что без поддержки Украины американское общество не воспринимает политику администрации Трампа положительно.

По его словам, более 60% американцев поддерживают помощь Украине до ее победы, и эти настроения не может игнорировать власть.

Пинкус также отметил, что внутри Республиканской партии примерно 70% политиков поддерживают помощь Украине. Он утверждает, что на Дональда Трампа влияют не только политические факторы, но и общественное мнение и религиозные сообщества, в частности евангелисты и католики, которые активно поддерживают Украину гуманитарно.

Эксперт добавил, что Украина и США все теснее сотрудничают в военной сфере: часть американских технологий испытывается на фронте, а украинские разработки дронов, по его словам, чрезвычайно эффективны и даже масштабнее американского производства. Это, по его мнению, делает обе страны ближе в сфере обороны.