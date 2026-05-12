Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Какова ситуация с ракетами к Patriot?

The Washington Post пишет, что запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot почти исчерпаны, пока есть лишь незначительное количество соответствующих боеприпасов, которые рассредоточены между различными регионами страны.

По словам собеседников издания, в начале 2026 года администрация президента США Дональда Трамп обращалась к по меньшей мере нескольким европейским партнерам, призывая передать дополнительные ракеты Украине.

Впрочем, согласно обнародованной информации, часть союзников отказала американской стороне в подобной просьбе, ссылаясь на необходимость сохранить достаточные запасы для защиты собственного воздушного пространства.

В то же время источники отметили, что вооружение, которое передают Киеву в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) не всегда соответствует актуальным на тот или иной момент потребностям украинской стороны.

Справочно. PURL называют механизм, созданный союзниками для оперативного финансирования закупки необходимого вооружения для Украины. В рамках программы партнеры выделяют средства на приобретение ракет для систем ПВО, боеприпасов и другого критически важного военного оборудования.

Издание приводит заявление министра обороны Украины Михаила Федорова, который в апреле сообщал, что новое финансирование по этой программе имеет критическое значение для закупки дополнительных ракет-перехватчиков к системам.

Пожалуйста, также проверьте свои запасы. Нам нужно больше PAC-2 и PAC-3, чтобы сформировать запас на зиму,

– цитируют его СМИ.

В НАТО в свою очередь отметили, что именно через программу PURL Украина получила основную часть ракет к Patriot, в частности ракеты-перехватчики PAC-3, а также боеприпасы для других систем противовоздушной обороны.

Пресс-секретарь Пентагона одновременно подтвердил, что европейцы неоднократно просили США гарантировать использование этого вооружения для нужд Украины, без его переориентации на военную операцию на Ближнем Востоке.

"Мы, по сути, проверили все возможные варианты и смогли подтвердить Конгрессу, что мы очень строго придерживаемся границ закона, который предоставляет свободу действий для пополнения запасов, отправляемых в Украину", – говорит он.

Кстати. Авиационный эксперт Константин Криволап сообщал 24 Каналу, что в Украине сейчас идет работа по разработке аналога ЗРК Patriot, благодаря которому также удастся сбивать российские баллистические ракеты во время атак.

Как союзники помогают Украине?

По результатам встречи Михаила Федорова и министра обороны Германии Бориса Писториуса стало известно, что Берлин профинансирует закупки сотен ракет для Patriot. Поступление поставок ожидается в следующем году.

Госдеп США рассматривает возможность продажи Украине высокоточных авиационных боеприпасов JDAM-ER. Речь идет о более 1,5 тысячи комплектов хвостовых модулей, которые превращают обычные авиабомбы в управляемые.

Украина вместе с партнерами создали коалицию CORPUS в сфере оборонного обеспечения. Инициатива должна обеспечить постоянную координацию закупок вооружения и повысить эффективность укрепления обороноспособности.