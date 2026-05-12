Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Яка ситуація з ракетами до Patriot?

The Washington Post пише, що запаси ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot майже вичерпані, наразі є лише незначна кількість відповідних боєприпасів, які розосереджені між різними регіонами країни.

За словами співрозмовників видання, на початку 2026 року адміністрація президента США Дональда Трамп зверталася до щонайменше кількох європейських партнерів, закликаючи передати додаткові ракети Україні.

Утім, згідно з оприлюдненою інформацією, частина союзників відмовила американській стороні у подібному проханні, посилаючись на необхідність зберегти достатні запаси для захисту власного повітряного простору.

Водночас джерела зауважили, що озброєння, яке передають Києву у рамках програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) не завжди відповідає актуальним на той чи інший момент потребам української сторони.

Довідково. PURL називають механізм, створений союзниками для оперативного фінансування закупівлі найнеобхіднішого озброєння для України. У рамках програми партнери виділяють кошти на придбання ракет для систем ППО, боєприпасів та іншого критично важливого військового обладнання.

Видання наводить заяву міністра оборони України Михайла Федорова, який у квітні повідомляв, що нове фінансування за цією програмою має критичне значення для закупівлі додаткових ракет-перехоплювачів до систем.

Будь ласка, також перевірте свої запаси. Нам потрібно більше PAC-2 та PAC-3, щоб сформувати запас на зиму,

– цитують його ЗМІ.

У НАТО своєю чергою зазначили, що саме через програму PURL Україна отримала основну частину ракет до Patriot, зокрема ракети-перехоплювачі PAC-3, а також боєприпаси для інших систем протиповітряної оборони.

Пресдтавник Пентагону водночас підтвердив, що європейці неодноразово просили США гарантувати використання цього озброєння для потреб України, без його переорієнтації на військову операцію на Близькому Сході.

"Ми, по суті, перевірили всі можливі варіанти і змогли підтвердити Конгресу, що ми дуже суворо дотримуємося меж закону, який надає свободу дій для поповнення запасів, що відправляються в Україну", – каже він.

До речі. Авіаційний експерт Костянтин Криволап повідомляв 24 Каналу, що в Україні наразі триває робота з розробки аналога ЗРК Patriot, завдяки якому також вдасться збивати російські балістичні ракети під час атак.

Як союзники допомагають Україні?

За результатами зустрічі Михайла Федорова та міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса стало відомо, що Берлін профінансує закупівлі сотень ракет для Patriot. Надходження поставок очікується наступного року.

Держдеп США розглядає можливість продажу Україні високоточних авіаційних боєприпасів JDAM-ER. Ідеться про понад 1,5 тисячі комплектів хвостових модулів, які перетворюють звичайні авіабомби на керовані.

Україна разом з партнерами створили коаліцію CORPUS у сфері оборонного забезпечення. Ініціатива має забезпечити постійну координацію закупівель озброєння і підвищити ефективність зміцнення обороноздатності.