Деталі передає 24 Канал.

Коли Україна отримає ракети ППО до Patriot?

За словами Федорова, німецька підтримка становить близько третини від усієї військової допомоги Україні.

Закупівлі сотень ракет, про які мовилося не так давно, Берлін уже почав фінансувати.

З наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги,

– сказав український міністр оборони.

Він підкреслив, що сьогодні Німеччина – країна номер один щодо безпекової допомоги і ця підтримка якісна.

Також Федоров нагадав, що взимку 2026 року Борис Пісторіус на "Рамштайні" ініціював виділення додаткових десятків ракет PAC-3 для України. Це зробили для того, щоб у січні, лютому та березні наша держава могла відбивати російські атаки по критичній інфраструктурі.

Кожна ракета була безцінна для нас, тому що ми змогли перехопити багато балістичних ракет, які атакували наші теплостанції та енергетику. Для нас це особистий приклад лідерства, тому що ми змогли захистити нашу критичну інфраструктуру,

– розповів Федоров.

Окрім цього, Німеччина фінансує виробництво дронів-перехоплювачів, передачу пускових установок IRIS і ракет до них, українських мідлстрайків і дипстрайків.

Загалом ця країна лідирує щодо підтримки ППО України та актуальних напрямків. Наприклад, підтримки дроно-штурмових підрозділів, які є складовою нової доктрини війни.