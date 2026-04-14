Міністр оборони Михайло Федоров розповів про пакет оборонних домовленостей буде на 4 мільярди євро. Про нього домовилися під час переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Що отримає Україна від Німеччини?

Наша держава зможе посилити ППО, і надалі розвивати далекобійні спроможності та спільно виробляти дрони.

Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot – це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО,

– мовиться в дописі Федорова.