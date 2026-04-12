На конференції в Саксонії-Ангальт 11 квітня AfD представила свою "програму уряду" в регіоні. Про це повідомили у Financial Times.
Що відомо про плани партії AfD?
Якщо партія дійсно здобуде перемогу у найближчих виборах, тоді вона вперше за 13 років стане керувати однією з федеральних земель Німеччини.
Кандидат від AfD Ульріх Зігмунд заявив, що партія "творить історію", тому що німці більше не почувають себе у безпеці у власній країні.
156-сторінковий маніфест, схвалений партією в суботу, є дуже суперечливим. У ньому йдеться про скасування санкцій проти Москви, відновлення закупівель газу через трубопроводи "Північний потік", вихід з Паризької кліматичної угоди та скасування права на притулок у Німеччині,
– зазначили у виданні.
Більшість оприлюднених планів партії, ймовірно, будуть оскаржені у суді, проте це не вплине на ситуацію, якщо AfD дійсно прийде до влади в Саксонії-Ангальт.
Також головний конкурент AfD у регіоні, правоцентристська Християнсько-демократична партія, назвала можливий прихід партії до влади "повною катастрофою" для землі.
Що відомо про партію AfD?
З 2013 року партія "еволюціонувала" в ультраправу з акцентом на міграцію та зближення з Росією. У 2024 році її визнали правоекстремістською, також тривають розслідування щодо можливого іноземного фінансування.
Партія стрімко набирає популярність і на останніх парламентських виборах посіла друге місце з 21% голосів. Найсильніші позиції має на сході Німеччини, зокрема в регіонах колишньої НДР.
Торік AfD перемогла у східній землі Тюрингія, однак інші політичні сили сформували коаліцію, щоб не допустити її до влади.
Як партія AfD розкритикувала Україну?
Лідерка AfD Аліса Вайдель критикує постачання німецької зброї Україні та потенційну участь у миротворчій місії. Вона вимагає повернення фінансової допомоги Україні та компенсації за пошкодження газопроводу "Північний потік".
Вайдель під час промову сказала, що не можна так "забути історію", та "дозволити німецьким танкам рушити проти Росії",
Також лідерка AfD у 2025 році заявляла про бажання налагодити дуже добрі відносини з Росією та скасувати санкції проти неї. Вона звинуватила чинний уряд Німеччини у погіршенні відносин з Москвою.