На конференции в Саксонии-Анхальт 11 апреля AfD представила свою "программу правительства" в регионе. Об этом сообщили в Financial Times.

Что известно о планах партии AfD?

Если партия действительно одержит победу в ближайших выборах, тогда она впервые за 13 лет станет управлять одной из федеральных земель Германии.

Кандидат от AfD Ульрих Зигмунд заявил, что партия "творит историю", потому что немцы больше не чувствуют себя в безопасности в собственной стране.

156-страничный манифест, одобренный партией в субботу, является очень противоречивым. В нем говорится об отмене санкций против Москвы, возобновлении закупок газа через трубопроводы "Северный поток", выход из Парижского климатического соглашения и отмена права на убежище в Германии,

– отметили в издании.

Большинство обнародованных планов партии, вероятно, будут обжалованы в суде, однако это не повлияет на ситуацию, если AfD действительно придет к власти в Саксонии-Анхальт.

Также главный конкурент AfD в регионе, правоцентристская Христианско-демократическая партия, назвала возможный приход партии к власти "полной катастрофой" для земли.

Что известно о партии AfD?

С 2013 года партия "эволюционировала" в ультраправую с акцентом на миграцию и сближение с Россией. В 2024 году ее признали правоэкстремистской, также продолжаются расследования относительно возможного иностранного финансирования.

Партия стремительно набирает популярность и на последних парламентских выборах заняла второе место с 21% голосов. Сильные позиции имеет на востоке Германии, в частности в регионах бывшей ГДР.

В прошлом году AfD победила в восточной земле Тюрингия, однако другие политические силы сформировали коалицию, чтобы не допустить ее к власти.

