Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Вайдель сделала скандальное заявление относительно России

Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель, которая прогнозирует второе место на выборах, сделала ряд скандальных заявлений относительно России.

Так, Вайдель стремится наладить сотрудничество с Россией. В то же время депутат не учитывает, что Кремль угрожает нападением на страны НАТО. По словам Вайдель, она хочет иметь "очень хорошие отношения с великими державами", в том числе – с Россией. Также кандидат в канцлеры Германии настаивает на том, что со страны-агрессора стоило бы снять санкции.

Мы хотим иметь очень хорошие отношения с нашими европейскими соседями... Но мы также хотим иметь очень хорошие отношения с крупными государствами. Это касается и России... Мы хотим положить конец политике санкций, которая прежде всего наносит вред нашей стране. У нас самые высокие цены на энергоносители в мире. Мы больше не конкурентоспособны,

– заявила Вайдель.

Журналисты отметили, что Россия сама угрожает войной странам НАТО, в том числе и Германии. Однако Вайдель заявила, что, мол, это действующее немецкое правительство "ухудшало отношения с Москвой".

"Мы подстрекали Россию словесно, финансово и оружием. Немецкие танки снова движутся против России со времен Второй мировой войны. Абсолютное забвение истории, если хотите знать мое мнение", – утверждала ультраправая депутат Германии.

Также во время общения с журналистами Вайдель ни разу не раскритиковала действия России и даже не указала на агрессивную и захватническую политику. Зато она заявила, что Трамп тоже "не критикует Россию".

Говоря о войне России с Украиной, Вайдель заявила, что стороны должны сесть за стол переговоров, а после – снять санкции с России. На очередное замечание относительно угроз Кремля относительно войны с НАТО, кандидат в канцлеры лишь сказала, что после "трех лет немецкой военной риторики" против России нельзя было бы ожидать чего-то другого.