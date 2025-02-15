Ему важно, чтобы соответствующее решение было согласовано с другими странами, уточнил он на Мюнхенской конференции по безопасности Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Какой позиции придерживается Мерц

Фридрих Мерц отметил, что его собственная позиция и позиция его депутатской группы в вопросе предоставления вышеупомянутых ракет Украине всегда оставалась четкой.

Я хотел бы еще раз повторить то, что я говорил сейчас во время предвыборной кампании. Мы должны быть готовы поставлять это, но только если у нас есть согласование с европейскими партнерами,

– заявил он.

По его словам, сейчас есть по крайней мере две страны, которые поставляют дальнобойные ракеты Украине в рамках помощи. Речь идет о Франции и Великобритании. По мнению кандидата в канцлеры Германии, партнеры должны прийти к согласию, чтобы скоординировать совместные усилия.

"Вероятно, в будущем парламенте будет большинство. Но это будет решение исполнительной власти, а не решение парламента. И мое личное мнение, что мы будем поставлять это оборудование в Украину, но в рамках согласованных европейских рамках", – добавил он.

Напомним, недавно во время дебатов с Шольцем он выступил за поставки крылатых ракет Taurus, заметив, что это должно быть скоординировано в пределах ЕС. Тогда Мерц также подчеркнул необходимость долгосрочной готовности к агрессивной политике России.