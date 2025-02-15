Йому важливо, аби відповідне рішення було узгоджене з іншими країнами, уточнив він на Мюнхенській конференції з безпеки Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також "Волю тельцю": в Сіднеї під консульством Німеччини українці вимагали "Тауруси"

Якої позиції дотримується Мерц

Фрідріх Мерц зауважив, що його власна позиція та позиція його депутатської групи у питанні надання вищезгаданих ракет Україні завжди залишалася чіткою.

Я хотів би ще раз повторити те, що я казав зараз під час передвиборчої кампанії. Ми повинні бути готові постачати це, але тільки якщо у нас є погодження з європейськими партнерами,

– заявив він.

За його словами, наразі є принаймні дві країни, які постачають далекобійні ракети Україні у межах допомоги. Йдеться про Францію та Велику Британію. На думку кандидата у канцлери Німеччини, партнери мають дійти згоди, аби скоординувати спільні зусилля.

"Ймовірно, в майбутньому парламенті буде більшість. Але це буде рішення виконавчої влади, а не рішення парламенту. І моя особиста думка, що ми будемо постачати це обладнання до України, але у межах узгоджених європейських рамках", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно під час дебатів з Шольцом він виступив за постачання крилатих ракет Taurus, зауваживши, що це має бути скоординовано в межах ЄС. Тоді Мерц також підкреслив необхідність довгострокової готовності до агресивної політики Росії.