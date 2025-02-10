Мерц, утім, виступає за постачання Україні ракет Taurus. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що про Україну звучало на дебатах

Дискусія кандидатів охоплювала ключові зовнішньополітичні питання, зокрема ситуацію навколо війни в Україні та роль Німеччини у підтримці Києва.

Олаф Шольц заявив, що війна забрала сотні тисяч життів і має бути завершена якомога швидше. Він наголосив на важливості міжнародної підтримки України та підкреслив, що Німеччина є другою державою за обсягами допомоги.

Ми повинні допомогти Україні мати сильну армію, тому що її економіка не зможе фінансувати армію такого розміру, яка потрібна для захисту. Це перше, що важливо з гарантіями безпеки, які ми погоджуємо,

– сказав лідер соціал-демократів.

Водночас він висловився проти постачання Україні далекобійної зброї, пояснивши це необхідністю запобігти переростанню конфлікту у війну між НАТО і Росією.

Щодо можливого вступу України до НАТО, Шольц зауважив, що "американський уряд це відкидає", і він особисто не бачить такого варіанту в нинішній ситуації.

Фрідріх Мерц погодився, що зараз членство України в НАТО неможливе через активні бойові дії. Водночас він виступив за постачання крилатих ракет Taurus, зауваживши, що це має бути скоординовано в рамках Євросоюзу.

Мерц також підкреслив необхідність довгострокової готовності до агресивної політики Росії.

Протягом наступних кількох років нам доведеться підготуватися до того, що РФ продовжуватиме агресивні військові дії проти Заходу та Європи,

– сказав Мерц.

Позачергові парламентські вибори в Німеччині відбудуться 23 лютого.