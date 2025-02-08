За його словами, про це говорити ще зарано. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його інтерв'ю виданню RND.

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Чому розміщення миротворчих сил наразі недоречне

Свою позицію Шольц пояснив питанням повернення окупованих територій.

Я вважаю такі дебати недоречними та передчасними. Це пов'язано з тим, що передбачається, що Україна не отримає від Росії частини своєї території,

– сказав він.

Політик додав, що нічого не можна вирішувати "через голови українського народу".

Також канцлер наголосив, що у цій ситуації спочатку має бути припинення конфлікту та справжні переговори, але ні в якому разі не продиктований мир.

"Тільки тоді можна буде побачити, якими можуть бути гарантії безпеки України в майбутньому", – зауважив Шольц.

При цьому він наголосив, що Україна матиме армію, яку не зможе оплатити самостійно, а тому тут знадобиться допомога партнерів.

До слова, президент Зеленський наразі скептично висловлюється щодо миротворчої місії в Україні. Усе через невизначеність її ролі та повноважень. Однак, за словами глави держави, обговорення тривають.