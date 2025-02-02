Про це пише 24 Канал з посиланням на AP. Також президент повідомив, яку небезпеку становлять мирні переговори, які будуть без України.

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Чи будуть миротворчі війська в Україні

За словами Зеленського, така ідея вже набуває форми, але ще зарано говорити, що її можуть втілити в життя.

Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний? Хто головний? Що вони будуть робити, якщо будуть російські удари? Ракети, висадка, атака з моря, перехід сухопутного кордону, наступ. Що вони будуть робити? Які їхні повноваження?

– розмірковує гарант.

Журналісти запитали, чи обговорювали все це з Макроном. На що лідер нашої держави сказав: перебувають у процесі діалогу.

Цікаво, що згадали і Дональда Трампа. Мовляв, українська сторона в присутності Трампа і Макрона говорила про обмеженість миротворчої місії в Україні.

"Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як частина гарантії безпеки, але не як єдина гарантія безпеки. Цього недостатньо", – повідомив Зеленський.

Загалом залишається багато питань щодо командно-адміністративної структури, кількості військ і їхніх позицій.