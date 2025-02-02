Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AP. Также президент сообщил, какую опасность представляют мирные переговоры, которые будут без Украины.

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Будут ли миротворческие войска в Украине

По словам Зеленского, такая идея уже приобретает форму, но еще рано говорить, что ее могут воплотить в жизнь.

Представьте себе, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, атака с моря, переход сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Какие их полномочия?

– размышляет гарант.

Журналисты спросили, обсуждали ли все это с Макроном. На что лидер нашего государства сказал: находятся в процессе диалога.

Интересно, что вспомнили и Дональда Трампа. Мол, украинская сторона в присутствии Трампа и Макрона говорила об ограниченности миротворческой миссии в Украине.

"Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как часть гарантии безопасности, но не как единственная гарантия безопасности. Этого недостаточно", – сообщил Зеленский.

В целом остается много вопросов относительно командно-административной структуры, количества войск и их позиций.