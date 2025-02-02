Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью AP, сообщает 24 Канал.

Читайте также Трамп анонсировал разговор с Путиным и пообещал "что-то выдающееся"

Зеленский о возможных переговорах США с Россией

Президент отметил, что Россия на самом деле не хочет участвовать в переговорах о прекращении огня или обсуждать любые уступки, которые Кремль трактует как проигрыш.

Зеленский убежден, что Трамп может посадить Путина за стол переговоров, угрожая санкциями, направленными на энергетическую и банковскую системы России, а также продолжением поддержки украинских военных.

Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги,

– подчеркнул украинский лидер.

Издание отметило, что заявление Зеленского прозвучало после того, как в пятницу Трамп заявил, что американские и российские чиновники "уже говорят" о прекращении войны. Также президент США сказал, что его администрация провела "очень серьезные" дискуссии с Россией, впрочем, не уточнил, о чем именно.

У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас – это опасно для всех,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Также рассказал, что его команда контактирует с администрацией Трампа. Впрочем, эти дискуссии происходят на "общем уровне". Украинский лидер не верит, что уже вскоре состоятся личные встречи для разработки более детальных договоренностей.

Нам нужно больше работать над этим,

– сказал глава государства.

Добавил, Трамп по понятным причинам был сосредоточен на внутренних вопросах в первые недели после своей инаугурации.

Также рассказал, что во время первого телефонного разговора с Трампом во время президентской кампании они договорились, что в случае победы республиканца встретятся, чтобы обсудить шаги, необходимые для прекращения войны.

Однако запланированный визит спецпредставителя Кита Келлога был отложен "по юридическим причинам". За этим последовало и внезапное замораживание иностранной помощи, что фактически заставило украинские организации остановить проекты.

Я считаю, что, в первую очередь, мы (должны) провести с ним встречу, и это важно. И это, кстати, то, чего хотят все в Европе,

– подчеркнул Зеленский, имея в виду общее видение быстрого прекращения войны.

Также добавил, что после разговора с Трампом мы должны перейти к какому-то формату разговора с россиянами.

И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян. И, честно говоря, голос Европейского Союза также должен быть там. Я думаю, что это было бы справедливо, эффективно. Но как это получится? Я не знаю,

– отметил глава государства.

В то же время Зеленский предостерег от того, чтобы позволить Путину взять контроль над войной, намекая на неоднократные угрозы эскалации со стороны Кремля во времена администрации Байдена.

Также отметил, без гарантий безопасности от партнеров любая сделка, заключенная с Россией, будет служить лишь предпосылкой будущей агрессии.

Президент отметил, что членство в НАТО является "самым дешевым" вариантом для союзников Украины, и это также бы укрепило Трампа в геополитическом плане.

Я действительно верю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех. Это будет сигналом, что не Россия решает, кто должен быть в НАТО, а кто нет, а Соединенные Штаты Америки решают. Я думаю, что это большая победа для Трампа,

– сказал Зеленский.

Кроме того, отметил, что 800-тысячная украинская армия была бы "бонусом" для альянса, особенно если Трамп стремится вернуть домой американские войска, которые дислоцируются за рубежом.

Украинский лидер отметил, другие предложения по гарантиям безопасности должны быть подкреплены достаточным количеством оружия со стороны США и Европы, а также поддержкой Киева в развитии собственной оборонной промышленности.

Зеленский также заявил, что французское предложение разместить европейские силы в Украине для сдерживания российской агрессии приобретает форму. В то же время выразил скептицизм, отметив, что остается много вопросов по структуре командования и управления, количества войск и их позиций.

Президент рассказал, что этот вопрос поднимался с Макроном и Трампом. Сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как в части гарантии безопасности, но не как в единственной гарантии безопасности.

После заявления госсекретаря США, что война "отбросила Украину на 100 лет назад", Владимир Зеленский призвал Марко Рубио посетить наше государство. Подчеркнул, что он должен приехать в Украину, прежде всего, чтобы увидеть, что сделала Россия.

В то же время отметил: "Но также увидеть, что сделал украинский народ, что он смог сделать для безопасности Украины и мира, как я уже сказал, и просто поговорить с этими людьми".