Соответствующее заявление американский лидер сделал в пятницу, 31 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на израильскую газету The Jerusalem Post.

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Что заявил Трамп по поводу разговора с Путиным

Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным и считает, что они сделают что-нибудь выдающееся. Детали по этому поводу президент США не уточнил.

По его словам, он уже ведет "очень серьезное обсуждение" с российской стороной, касающееся вопроса завершения войны в Украине.