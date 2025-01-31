В Белом доме заявили, что в субботу будут таки введены 25% пошлины для Мексики и Канады и 10% пошлины для Китая. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт опровергла информацию в СМИ, что якобы Трамп решил отложить введение пошлины на месяц. "Я только что была с президентом в Овальном кабинете, и я могу подтвердить, что завтра 1 февраля – крайний срок, установленный президентом Трампом, остается в силе", – сказала она на брифинге 31 января, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Трамп выполнит одну из экономических угроз

Если президент когда-либо решит отменить эти пошлины, я оставляю это решение ему. Но с завтрашнего дня эти тарифы будут,

– отметила Левитт.

Она отказалась сказать, будут ли какие-то исключения для товаров, на которые распространяются тарифы.

Напомним, что Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал ввести жесткие пошлины на иностранные товары. Он объяснял это ответом на неспособность соседних стран подавить поток нелегальных мигрантов и наркотиков в США. Некоторые лидеры предполагали, что политик просто запугивает и хочет использовать угрозы как отправную точку для торговых переговоров.

Пошлина Трампа в размере 25% против двух основных торговых партнеров и экспортных рынков для США грозит драматическими экономическими последствиями и потенциально развяжет торговую войну, подрывая защиту соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Ранее на этой неделе Трамп предположил, что ставка в 25% может быть базовой, и тарифы могут вырасти.

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За первые 11 месяцев 2024 года товарооборот США с Канадой составил 699 миллиардов долларов, а с Мексикой – 776 миллиардов долларов. Экономисты предупреждают, что торговая война приведет к повышению стоимости импортных материалов, используемых американскими производителями, повышению цен для американских потребителей и перенаправлению или сокращению торговых потоков. Ставка в 25%, которую Трамп установил для стран Северной Америки, вероятно, окажет резкое влияние на отдельные секторы, такие как автомобильная и энергетическая промышленность.