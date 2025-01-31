Какие пошлины планирует ввести Трамп

Причиной введения пошлин, по словам Трампа, является значительный торговый дефицит, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Также, по словам новоизбранного президента США, основаниями для введения пошлины на ввоз товаров из Канады и Мексики являются:

нелегальные мигранты; наркотики; субсидии от США, которые получают Канада и Мексика.

Трамп к тому же уточнил, что рост тарифов на 25% это только начало. Со временем это значение может увеличиваться.

Единственное, что, по мнению Трампа, должно быть освобождено от пошлины – нефть. Однако пока это лишь слова, конечное решение еще не принято.

Обратите внимание! Основной причиной введения пошлин для китайских товаров является то, что Пекин не смог предотвратить поступление фентанила и химвеществ в США. Именно эти компоненты используются для изготовления тяжелых наркотиков. Размер пошлины для Китая еще не определен, предварительно это значение достигнет 10%.