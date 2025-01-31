Яке мито планує ввести Трамп

Причиною введення мит, за словами Трампа, є значний торгівельний дефіцит, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Також, за словами новообраного президента США, підставами для введення мита на ввезення товарів з Канади та Мексики є:

нелегальні мігранти; наркотики; субсидії від США, які отримують Канада та Мексика.

Трамп до того ж уточнив, що зростання тарифів на 25% це лише початок. З часом це значення може збільшуватись.

Єдине, що, на думку Трампа, має бути звільнено від мита – нафта. Однак, поки це лише слова, кінцеве рішення ще не прийнято.

Зверніть увагою! Основною причиною введення мит для китайських товарів є те, що Пекін не збіг запобігти надходженню фентанілу та хімречовин у США. Саме ці компоненти використовуються для виготовлення важких наркотиків. Розмір мита для Китаю ще не визначено, попередньо це значення сягне 10%.