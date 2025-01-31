Курс валют в банках

По состоянию на утро 31 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,67 гривны (-8 копеек против 30 января) и продажа по 42,20 гривны (без изменений).

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Покупка евро происходит по 43,50 гривны (-19 копеек), а продажа по 44,05 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,95 гривны (без изменений), а продать по 41,99 гривны (-1 копейка).

(без изменений), а продать по (-1 копейка). Покупка евро по 43,80 гривны (без изменений), а продажа по 44,02 гривны(+2 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,70 гривны (+13 копеек), а продают по 42,20 гривны (+23 копейки), по данным finance.ua.

(+13 копеек), а продают по (+23 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,72 гривны (+11 копеек), а продают по 44,11 гривны (-8 копеек).

Что будет с курсом доллара на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала рассказал, что январская коррекция учетной ставки стала важным фактором укрепления гривны, что положительно повлияло на динамику курса. По его словам, курсовые изменения ожидаемые, поэтому это хороший знак.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Понимаем, что базовая экономическая причина для курсового роста кроется именно в избыточном спросе. Зато когда на рынке достигается баланс спроса и предложения, то курсовые колебания становятся минимальными. Кроме того, январская коррекция учетной ставки стала вспомогательным и весомым средством для укрепления гривны, что соответственно положительно сказалось на курсовой динамике.

Таким образом, Лесовой прогнозирует, что официальный курс доллара на следующей неделе останется в пределах 42 – 42,3 гривны за доллар, как и на прошлой неделе.