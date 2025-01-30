Какой курс доллара в Украине 30 января
Сегодня НБУ установил курс на уровне 41,92 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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Средний банковский курс установлен такой:
- покупка происходит в среднем по курсу 41,75 гривны за доллар;
- продажа – 42,20 гривны за доллар.
А вот в обменниках средний курс установлен на таком уровне:
- покупка – 41,91 гривны за доллар;
- продажа – 42 гривен за доллар.
За сколько можно купить 500 долларов сегодня
- чтобы купить 500 долларов в банке нужно потратить ориентировочно 21 100 гривен;
- а вот в обменнике приобрести 500 долларов можно примерно за 21 000 гривен.
За сдачу 500 долларов можно выручить
- при обмене 500 долларов в банке можно получить примерно 20 875 гривен;
- в обменнике при сдаче 500 долларов дадут примерно 20 955 гривен.