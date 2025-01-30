Який курс долара в Україні 30 січня
Сьогодні НБУ встановив курс на рівні 41,92 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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Середній банківський курс встановлено такий:
- купівля відбувається в середньому за курсом 41,75 гривні за долар;
- продаж – 42,20 гривні за долар.
А от в обмінниках середній курс встановлено на такому рівні:
- купівля – 41,91 гривні за долар;
- продаж – 42 гривень за долар.
За скільки можна купити 500 доларів сьогодні
- щоб купити 500 доларів у банку потрібно витратити орієнтовно 21 100 гривень;
- а от в обміннику придбати 500 доларів можна приблизно за 21 000 гривень.
За здачу 500 доларів можна виручити
- при обміні 500 доларів у банку можна отримати приблизно 20 875 гривень;
- в обміннику при здачі 500 доларів дадуть приблизно 20 955 гривень.