Який курс долара в Україні 30 січня

Сьогодні НБУ встановив курс на рівні 41,92 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Середній банківський курс встановлено такий:

купівля відбувається в середньому за курсом 41,75 гривні за долар;

продаж – 42,20 гривні за долар.

А от в обмінниках середній курс встановлено на такому рівні:

купівля – 41,91 гривні за долар;

продаж – 42 гривень за долар.

За скільки можна купити 500 доларів сьогодні

щоб купити 500 доларів у банку потрібно витратити орієнтовно 21 100 гривень;

потрібно витратити орієнтовно 21 100 гривень; а от в обміннику придбати 500 доларів можна приблизно за 21 000 гривень.

За здачу 500 доларів можна виручити