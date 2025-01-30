Курс валют в банках

По состоянию на утро 30 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,75 гривны (-2 копейки против 29 января) и продажа по 42,20 гривны (-12 копеек).

со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по (-2 копейки против 29 января) и продажа по (-12 копеек). Покупка евро происходит по 43,69 гривны (-17 копеек), а продажа по 44,10 гривны (-22 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,95 гривны (-15 копеек), а продать по 42,00 гривны (-20 копеек).

(-15 копеек), а продать по (-20 копеек). Покупка евро по 43,80 гривны (-25 копеек), а продажа по 44,00 гривны(-25 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,57 гривны (-6 копеек), а продают по 42,97 гривны (-27 копеек), по данным finance.ua.

(-6 копеек), а продают по (-27 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,61 гривны (-2 копейки), а продают по 44,19 гривны (-26 копеек).

Что будет в дальнейшем с курсом доллара

Как рассказала банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала, конец января и февраль обычно благоприятны для гривны. Однако, приближение переходной даты на этой неделе может временно увеличить спрос на иностранную валюту среди населения.

Соответственно, в конце недели уже можно ожидать умеренный рост курса. В частности, на наличном рынке доллар будет находиться в пределах 42,10 – 42,70 гривны за доллар.

Напомним! В конце торгов в минувшую среду котировки доллара упали ниже отметки 42 гривны. Последние сделки в пятницу заключались в пределах 41,85 – 41 41,87 гривны за доллар.