Курс валют у банках

Станом на ранок 30 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,75 гривні (-2 копійки проти 29 січня) та продаж по 42,20 гривні (-12 копійок).

з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по (-2 копійки проти 29 січня) та продаж по (-12 копійок). Купівля євро відбувається по 43,69 гривні (-17 копійок), а продаж по 44,10 гривні (-22 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,95 гривні (-15 копійок), а продати по 42,00 гривні (-20 копійок).

(-15 копійок), а продати по (-20 копійок). Купівля євро по 43,80 гривні (-25 копійок), а продаж по 44,00 гривні(-25 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,57 гривні (-6 копійок), а продають по 42,97 гривні (-27 копійок), за даними finance.ua.

(-6 копійок), а продають по (-27 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,61 гривні (-2 копійки), а продають по 44,19 гривні (-26 копійок).

Що буде надалі із курсом долара

Як розповіла банкірка Анна Золотько в коментарі 24 Каналу, кінець січня та лютий зазвичай сприятливі для гривні. Однак, наближення перехідної дати цього тижня може тимчасово збільшити попит на іноземну валюту серед населення.

Відповідно, наприкінці тижня вже можна очікувати на помірне зростання курсу. Зокрема, на готівковому ринку долар перебуватиме в межах 42,10 – 42,70 гривні за долар.

Нагадаємо! Наприкінці торгів минулої середи котирування долара впали нижче позначки 42 гривні. Останні угоди у п'ятницю укладалися в межах 41,85 – 41,87 гривні за долар.