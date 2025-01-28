Який курс долара зараз

28 січня НБУ встановив курс на рівні 41,95 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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У банках середній курс зріс незначно, зараз він такий:

купівля здійснюється в середньому за 41,80 гривень за долар;

продаж – 42,40 гривні за долар.

В обмінниках середній курс встановлено на такому рівні:

купівля відбувається по середньому курсу 42,25 гривні за долар;

продаж – 42,30 гривні за долар.

За скільки можна купити 500 доларів в кінці січня

аби придбати 500 доларів у банку , потрібно витратити приблизно 21 200 гривень;

, потрібно витратити приблизно 21 200 гривень; щоб купити 500 доларів в обміннику, необхідно мати орієнтовно 21 150 гривень.

Скільки можна отримати за здачу 500 доларів

у банку за 500 доларів дадуть приблизно 20 900 гривень;

за 500 доларів дадуть приблизно 20 900 гривень; в обміннику за 500 доларів можна виручити орієнтовно 21 125 гривень.

Тобто купувати та здавати долари сьогодні вигідніше в обміннику.