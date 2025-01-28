Який курс долара зараз
28 січня НБУ встановив курс на рівні 41,95 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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У банках середній курс зріс незначно, зараз він такий:
- купівля здійснюється в середньому за 41,80 гривень за долар;
- продаж – 42,40 гривні за долар.
В обмінниках середній курс встановлено на такому рівні:
- купівля відбувається по середньому курсу 42,25 гривні за долар;
- продаж – 42,30 гривні за долар.
За скільки можна купити 500 доларів в кінці січня
- аби придбати 500 доларів у банку, потрібно витратити приблизно 21 200 гривень;
- щоб купити 500 доларів в обміннику, необхідно мати орієнтовно 21 150 гривень.
Скільки можна отримати за здачу 500 доларів
- у банку за 500 доларів дадуть приблизно 20 900 гривень;
- в обміннику за 500 доларів можна виручити орієнтовно 21 125 гривень.
Тобто купувати та здавати долари сьогодні вигідніше в обміннику.