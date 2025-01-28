Какой курс доллара сейчас

28 января НБУ установил курс на уровне 41,95 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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В банках средний курс вырос незначительно, сейчас он такой:

покупка осуществляется в среднем по 41,80 гривны за доллар;

продажа – 42,40 гривны за доллар.

В обменниках средний курс установлен на таком уровне:

покупка происходит по среднему курсу 42,25 гривны за доллар;

продажа – 42,30 гривны за доллар.

За сколько можно купить 500 долларов в конце января

чтобы приобрести 500 долларов в банке , нужно потратить примерно 21 200 гривен;

, нужно потратить примерно 21 200 гривен; чтобы купить 500 долларов в обменнике, необходимо иметь ориентировочно 21 150 гривен.

Сколько можно получить за сдачу 500 долларов

в банке за 500 долларов дадут примерно 20 900 гривен;

за 500 долларов дадут примерно 20 900 гривен; в обменнике за 500 долларов можно выручить ориентировочно 21 125 гривен.

То есть покупать и сдавать доллары сегодня выгоднее в обменнике.