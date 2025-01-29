Курс валют в банках

По состоянию на утро 29 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,77 гривны (-3 копейки против 28 января) и продажа по 42,32 гривны (-7 копеек).

со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по (-3 копейки против 28 января) и продажа по (-7 копеек). Покупка евро происходит по 43,77 гривны (-3 копейки), а продажа по 44,32 гривны (-18 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,10 гривны (-9 копеек), а продать по 42,20 гривны (-11 копеек).

(-9 копеек), а продать по (-11 копеек). Покупка евро по 44,05 гривны (-10 копеек), а продажа по 44,25 гривны(-18 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,63 гривны (-38 копеек), а продают по 42,24 гривны (-21 копейка), по данным finance.ua.

(-38 копеек), а продают по (-21 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,63 гривны (-38 копеек), а продают по 44,45 гривны (-5 копеек).

Какой прогнозируют курс на февраль

Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала отметил, что в начале февраля ситуация на валютном рынке будет оставаться динамичной. По его прогнозам, стоимость основных валют будет находиться под контролем.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В феврале не предполагаем изменений коридора рынка, ведь регулятор, что случалось не раз с начала полномасштабного вторжения, будет действовать максимально эффективно, пытаясь сбалансировать спрос и предложение и таким образом сдержать курсовой рост

При этом официальный курс в феврале, вероятно, будет колебаться в пределах 42 – 42,40 гривны за доллар.