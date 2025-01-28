Курс валют в банках

По состоянию на утро 28 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,80 гривны (без изменений по сравнению с 27 января) и продажа по 42,40 гривны (без изменений).

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Покупка евро происходит по 43,80 гривны (+15 копеек), а продажа по 44,50 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,25 гривны (+5 копеек), а продать по 42,31 гривне (+11 копеек).

(+5 копеек), а продать по (+11 копеек). Покупка евро по 44,15 гривны (без изменений), а продажа по 44,43 гривны (+8 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 42,01 гривны (+23 копейки), а продают по 42,50 гривны (+31 копейку), по данным finance.ua.

(+23 копейки), а продают по (+31 копейку), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,01 гривны (без изменений), а продают по 44,50 гривны (+1 копейка).

Какой прогнозируют курс доллара

Как говорит банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала, в конце торговой сессии в минувшую среду котировки опустились ниже отметки 42 гривен за доллар.

В то же время последние сделки в пятницу заключались в пределах 41,85 – 41,87 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В целом конец января и февраль являются довольно благоприятным периодом для гривни. Однако приближение переходной даты на этой неделе может временно усилить спрос на иностранную валюту со стороны населения.

Однако как добавляет Золотько, в конце недели стоит рассчитывать на умеренный рост курса.

Таким образом, доллар в наличном сегменте будет находиться в пределах коридора 42,10 – 42,70 гривны за доллар.