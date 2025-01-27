Курс валют в банках

По состоянию на утро 27 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,80 гривны (-10 копеек против 24 января) и продажа по 42,40 гривны (без изменений).

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Покупка евро происходит по 43,65 гривны (+3 копейки), а продажа по 44,40 гривны (+20 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,20 гривны (+3 копейки), а продать по 42,20 гривны (-10 копеек).

(+3 копейки), а продать по (-10 копеек). Покупка евро по 44,15 гривны (+13 копеек), а продажа по 44,35 гривны (+17 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,61 гривны (-18 копеек), а продают по 42,26 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-18 копеек), а продают по (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,67 гривны (-20 копеек), а продают по 44,50 гривны (+14 копеек).

Какой прогнозируют курс на февраль

По словам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, в начале февраля ситуация на рынке будет динамичной.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В феврале ожидается, что на рынке будет контролируемая стоимость основных валют.

В то же время официальный курс в новом месяце может находиться в диапазоне от 42 гривен до 42,40 гривны за доллар.

В феврале не предполагаем изменений коридора рынка, ведь регулятор, что случалось не раз с начала полномасштабного вторжения, будет действовать максимально эффективно, пытаясь сбалансировать спрос и предложение и таким образом сдержать курсовой рост,

– говорит банкир Лесовой.

Обратите внимание! Ажиотаж и паника на валютном рынке в этот период не прогнозируется.