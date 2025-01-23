Как увеличение ставки повлияет на валюту

Банкир Дмитрий Замотаев объяснил, что решение НБУ по учетной ставке зависит от состояния экономики, передает 24 Канал.

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Поскольку инфляция остается высокой (в декабре 1,3%, в январе может вырасти до более 1%), повышение ставки является важным инструментом для сдерживания цен и уменьшения давления на валютный рынок.

С декабря 2024 года до 23 января официальный курс доллара вырос на 1,5% – с 41,59 гривны до 42,03 гривны за доллар. Однако благодаря своевременному повышению учетной ставки (с 13% в декабре до 14,5% в январе) серьезных рисков для рынка нет.

Что будет с депозитными ставками

Дмитрий Замотаев прогнозирует, что в ближайшие недели большинство коммерческих банков повысят процентные ставки по гривневым вкладам.

По его мнению, ставки по депозитам могут вырасти в среднем на 1%. Это означает:

До 11% годовых для ультракоротких вкладов (на срок от 3 до 6 месяцев),

До 12% годовых для депозитов на срок от 9 месяцев до 1 года,

До 14% годовых для вкладов на срок от 1 года и более.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Новая доходность депозитов для физических лиц будет учитывать, как декабрьские, так и январские изменения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Однако приоритетом для вкладчиков будут оставаться именно долговременные депозиты, доходность по которым позволяют не только уберечь средства от обесценивания, но и получить пассивную прибыль в размере до 4%.

Однако эксперт отметил, что даже повышенные ставки по краткосрочным вкладам не защищают деньги от инфляции. Кроме того, с полученного дохода нужно будет уплатить 23% налогов, что уменьшает реальную прибыль.