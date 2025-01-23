Як збільшення ставки вплине на валюту

Банкір Дмитро Замотаєв пояснив, що рішення НБУ щодо облікової ставки залежить від стану економіки, передає 24 Канал.

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Оскільки інфляція залишається високою (у грудні 1,3%, у січні може зрости до понад 1%), підвищення ставки є важливим інструментом для стримування цін і зменшення тиску на валютний ринок.

З грудня 2024 року до 23 січня офіційний курс долара зріс на 1,5% – з 41,59 гривні до 42,03 гривні за долар. Проте завдяки своєчасному підвищенню облікової ставки (з 13% у грудні до 14,5% у січні) серйозних ризиків для ринку немає.

Що буде з депозитними ставками

Дмитро Замотаєв прогнозує, що в найближчі тижні більшість комерційних банків підвищать відсоткові ставки за гривневими вкладами.

На його думку, ставки за депозитами можуть зрости в середньому на 1%. Це означає:

До 11% річних для ультракоротких вкладів (на строк від 3 до 6 місяців),

До 12% річних для депозитів на строк від 9 місяців до 1 року,

До 14% річних для вкладів на строк від 1 року і більше.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Нова дохідність депозитів для фізичних осіб враховуватиме, як грудневі, так і січневі зміни ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Однак пріоритетом для вкладників залишатимуться саме довготривалі депозити, дохідність за якими дають змогу не лише вберегти кошти від знецінення, а ще й отримати пасивний прибуток в розмірі до 4%.

Однак експерт зауважив, що навіть підвищені ставки за короткостроковими вкладами не захищають гроші від інфляції. Крім того, з отриманого доходу потрібно буде сплатити 23% податків, що зменшує реальний прибуток.