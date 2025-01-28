Курс валют у банках

Станом на ранок 28 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,80 гривні (без змін проти 27 січня) та продаж по 42,40 гривні (без змін).

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Купівля євро відбувається по 43,80 гривні (+15 копійок), а продаж по 44,50 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,25 гривні (+5 копійок), а продати по 42,31 гривні (+11 копійок).

(+5 копійок), а продати по (+11 копійок). Купівля євро по 44,15 гривні (без змін), а продаж по 44,43 гривні (+8 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 42,01 гривні (+23 копійки), а продають по 42,50 гривні (+31 копійку), за даними finance.ua.

(+23 копійки), а продають по (+31 копійку), за даними finance.ua. Євро купують по 44,01 гривні (без змін), а продають по 44,50 гривні (+1 копійка).

Який прогнозують курс долара

Як говорить банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу, наприкінці торгівельної сесії минулої середи котирування опустилися нижче позначки 42 гривень за долар.

Водночас останні угоди у п'ятницю укладалися в межах 41,85 – 41,87 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Загалом кінець січня та лютий є доволі сприятливим періодом для гривні. Проте наближення перехідної дати цього тижня може тимчасово посилити попит на іноземну валюту з боку населення.

Однак як додає Золотько, наприкінці тижня варто розраховувати на помірне зростання курсу.

Таким чином, долар у готівковому сегменті буде знаходитися в межах коридору 42,10 – 42,70 гривні за долар.