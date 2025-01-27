Що відбувається на валютному ринку зараз

У другій половині січня попит на валюту скоротився, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Зверніть увагу! З початку року НБУ загалом продав на міжбанку 3,173 мільярда доларів.

Регулятор скоротив продажі з резервів, які здійснюються для покриття структурного дефіциту валюти. Протягом 20 – 24 січня НБУ продав на міжбанку 756,25 мільярда доларів.

Для порівняння, з 13 по 17 січня інтервенції сягнули 1,015 мільярдів доларів. Це на 25,5% менше ніж з 20 по 24 число.

Зауважте! На минулому тижні курс долара сягав рівня, який був в кінці грудня 2024 року – 41,92 гривні(подешевшав на 20 копійок). В цей же період на готівковому ринку долар впав на 30 копійок і склав – 42,25 гривні.