Трамп такими методами хочет остановить нелегальную иммиграцию и поток наркотиков в США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какие последствия будет иметь протекционизм Трампа для Канады

Трамп запланировал ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики до завтра, 1 февраля. Так Трамп побуждает правительства стран прекратить поток нелегальных мигрантов и смертоносного опиоида фентонила в США.

Премьер Канады Джастин Трюдо перед консультативным советом канадско-американских отношений заявил, что страна находится в критическом моменте.

Я не буду приукрашивать это – наша нация может столкнуться с трудными временами в ближайшие дни и недели,

– заявил он.

Трюдо также заверил, что Канада не будет сидеть сложа руки, а ответит США.

Мы готовы дать ответ – целенаправленный, решительный, но разумный, немедленный ответ. Это не то, чего мы хотим, но если он будет двигаться вперед, мы также будем действовать,

– сказал он в телевизионном выступлении, добавив, что все варианты на столе.

Справка: Около 75% производства товаров и услуг Канады экспортируется в США. Экономика страны может ощутимо пострадать от новых пошлин.

Добавим, согласно сообщению Белого дома, США введут пошлины на уровне 25% для Канады и Мексики и 10% для Китая с 1 февраля.