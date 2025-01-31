Сотрудники Пентагона массово начали пользоваться сервисом, что создало риски утечки данных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Какие проблемы с безопасностью есть у DeepSeek

Министерство обороны США срочно начало ограничивать доступ к ИИ-ассистенту DeepSeek после того, как выяснилось, что работники ведомства подключали рабочие компьютеры к серверам в Китае.

Согласно условиям использования DeepSeek, все данные пользователей хранятся на китайских серверах и подчиняются местному законодательству, которое в свою очередь обязывает компании сотрудничать с разведкой КНР.

Несмотря на это, сотрудники Пентагона массово начали пользоваться сервисом, что создало риски утечки данных. По меньшей мере два дня DeepSeek оставался доступным для части сети Министерства обороны, прежде чем началось его блокирование. В то же время некоторые работники все еще имеют возможность пользоваться сервисом.

Американские власти сейчас оценивает потенциальные угрозы, вызванные популярностью китайского чатбота, который стремительно поднялся в рейтингах App Store в США.

Напомним, в Конгрессе США уже запретили сотрудникам пользоваться чатботом DeepSeek. В сообщении предупреждается, что "злоумышленники уже используют DeepSeek для установки вредоносного ПО и заражения устройств".