Співробітники Пентагону масово почали користуватися сервісом, що створило ризики витоку даних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Які проблеми з безпекою є у DeepSeek

Міністерство оборони США терміново почало обмежувати доступ до ШІ-асистента DeepSeek після того, як з’ясувалося, що працівники відомства підключали робочі комп’ютери до серверів у Китаї.

Згідно з умовами використання DeepSeek, усі дані користувачів зберігаються на китайських серверах і підпорядковуються місцевому законодавству, яке своєю чергою зобов’язує компанії співпрацювати з розвідкою КНР.

Попри це, співробітники Пентагону масово почали користуватися сервісом, що створило ризики витоку даних. Щонайменше два дні DeepSeek залишався доступним для частини мережі Міністерства оборони, перш ніж почалося його блокування. Водночас деякі працівники все ще мають можливість користуватися сервісом.

Американська влада наразі оцінює потенційні загрози, спричинені популярністю китайського чатбота, який стрімко піднявся в рейтингах App Store у США.

Нагадаємо, у Конгресі США вже заборонили співробітникам користуватися чатботом DeepSeek. У повідомленні попереджається, що "зловмисники вже використовують DeepSeek для встановлення шкідливого ПЗ і зараження пристроїв".