К чему приведет решение Трампа

Решение Трампа может сильно повлиять на торговую политику Северной Америки, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В частности, американцы могут почувствовать весомый рост цен из-за поднятия пошлин. Стоит заметить, что новая торговая политика США описана в плане, который Трамп представил в понедельник.

Заметьте! Ранее Трамп обещал немедленное внедрение глобальных тарифов во время своего правления. Однако теперь, источники описывают такие действия со стороны новоизбранного президента США как временное решение.

Какие тарифы обещал Трамп во время выборов

Во время выборов Трамп анонсировал более жесткую политику. Он отмечал немедленное внедрение таких тарифов:

введение импорта до 20% на товары из всех стран;

25% пошлина на товары из Канады и Мексики;

60% налог на товары из Китая.

Обратите внимание! Трамп обещал использовать тарифы как инструмент в переговорах. Например, новоизбранный президент США хочет таким образом давить на Данию, чтобы она передала американцам контроль над Гренландией.