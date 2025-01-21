До чого призведе рішення Трампа

Рішення Трампа може сильно вплинути на торгівельну політику Північної Америки, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Зокрема, американці можуть відчути вагоме зростання цін через підняття мит. Варто зауважити, що нова торгівельна політика США описана у плані, який Трамп представив у понеділок.

Зауважте! Раніше Трамп обіцяв негайне впровадження глобальних тарифів під час свого правління. Однак, тепер, джерела описують такі дії з боку новообраного президента США як тимчасове рішення.

Які тарифи обіцяв Трамп під час виборів

Під час виборів Трамп анонсував жорсткішу політику. Він наголошував на негайному впроваджені таких тарифів:

введення імпорту до 20% на товари з усіх країн;

25% мито на товари з Канади та Мексики;

60% податок на товари з Китаю.

Зверніть увагу! Трамп обіцяв використовувати тарифи як інструмент у переговорах. Наприклад, новобраний президент США хоче таким чином тиснути на Данію, щоб вона передала американцям контроль над Гренландією.