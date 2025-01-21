Це також може ускладнити боротьбу з майбутніми пандеміями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times, а також указ нового американського лідера.

Дивіться також Велика біографія Дональда Трампа: звідки гроші, секс-скандали, нелюбов до України й замахи

Що відомо про вихід США з ВООЗ

Дональд Трамп розкритикував функціонування організації пояснив своє рішення "неправильним поводженням ВООЗ з пандемією COVID-19" та "нездатністю організації до реформ". Окремо він заявив про "несправедливо високі фінансові внески США" у порівнянні з іншими країнами, зокрема Китаю.

Всесвітня організація охорони здоров'я обкрадала нас, всі обкрадають Сполучені Штати. Цього більше не буде,

– наголосив американський президент.

За даними The New York Times, республіканець активно критикує ВООЗ ще з 2020 року, звинувачуючи організацію у сприянні зусиллям Китаю "ввести світ в оману" щодо походження COVID. Тому, на думку журналістів, такий крок щодо виходу з організації нової адміністрації не став несподіванкою.

Водночас ВООЗ рішуче заперечує ці звинувачення та заявляє, що продовжує тиснути на Пекін, щоб той поділився даними, які допоможуть визначити, чи з’явився COVID внаслідок контакту людини з інфікованими тваринами, чи через дослідження подібних вірусів у китайській лабораторії.

Зазначається, що подібне рішення Дональда Трампа означає, що через 12 місяців США вийдуть з агенції Організації Об'єднаних Націй у сфері охорони здоров'я і припинять фінансову підтримку її роботи. Журналісти зауважують, що Сполучені Штати на сьогодні є найбільшим фінансовим донором ВООЗ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на Вашингтон припадає близько 18% її загального фінансування. Останній дворічний бюджет ВООЗ впродовж 2024 – 2025 років склав 6,8 мільярда доларів.

Своєю чергою Координатор Білого дому з реагування на Covid-19 під час адміністрації Байдена, доктор Ашиш Джа в інтерв’ю для CNN назвав вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров’я "стратегічною помилкою". На його думку, надія залишається на Пекін.

"ВООЗ – це досить важлива організація, і вихід Америки створює політичний вакуум, який може заповнити лише одна країна – і це Китай", – сказав Джа.

Припускають, що рішення про вихід може обмежити доступ американського Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) до глобальних даних, які надає ВООЗ. Наприклад, у 2020 році ВООЗ поділилася генетичною послідовністю нового коронавірусу, отриманою з Китаю, з усіма країнами-членами.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що у Трампа хочуть оголосити про вихід США зі ВООЗ у день його інавгурації на посаду американського президента, що може загрожувати порушенням її стабільного функціонування через можливий брак коштів.