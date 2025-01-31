У Білому домі заявили, що у суботу будуть таки запроваджені 25% мита для Мексики та Канади та 10% мита для Китаю. Речниця Керолайн Левітт спростувала інформацію у ЗМІ, що нібито Трамп вирішив відкласти уведення мита на місяць. "Я щойно була з президентом в Овальному кабінеті, і я можу підтвердити, що завтра 1 лютого – крайній термін, встановлений президентом Трампом, залишається в силі", – сказала вона на брифінгу 31 січня, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Трамп виконає одну із економічних погроз

Якщо президент будь-коли вирішить скасувати ці мита, я залишаю це рішення йому. Але з завтрашнього дня ці тарифи будуть,

– зазначила Левітт.

Вона відмовилася сказати, чи будуть якісь винятки для товарів, на які поширюються тарифи.

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв запровадити жорсткі мита на іноземні товари. Він пояснював це відповіддю на неспроможність сусідних країн придушити потік нелегальних мігрантів і наркотиків до США. Деякі лідери припускали, що політик просто залякує і хоче використати погрози як відправну точку для торгових переговорів.

Мито Трампа у розмірі 25% проти двох основних торговельних партнерів і експортних ринків для США загрожує драматичними економічними наслідками та потенційно розв’яже торговельну війну, підриваючи захист угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою. Раніше цього тижня Трамп припустив, що ставка в 25% може бути базовою, і що тарифи можуть зрости.

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За перші 11 місяців 2024 року товарообіг США з Канадою склав 699 мільярдів доларів, а з Мексикою – 776 мільярдів доларів. Економісти попереджають, що торгова війна призведе до підвищення вартості імпортних матеріалів, що використовуються американськими виробниками, підвищення цін для американських споживачів і перенаправлення або скорочення торгових потоків. Ставка в 25%, яку Трамп встановив для країн Північної Америки, ймовірно, матиме різкий вплив на окремі сектори, такі як автомобільна та енергетична промисловість.