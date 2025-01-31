Відповідну заяву американський лідер зробив у п'ятницю, 31 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ізраїльську газету The Jerusalem Post.
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Президент США Дональд Трамп анонсував розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Він також розповів, чого очікує від зустрічі з президентом країни-агресорки.
Відповідну заяву американський лідер зробив у п'ятницю, 31 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ізраїльську газету The Jerusalem Post.
Дивіться також Трамп 1 лютого виконає одну зі своїх погроз щодо 3 країн, – Bloomberg