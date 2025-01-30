Детальніше про це розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка нині перебуває у Вашингтоні. Нагадаємо, 29 січня у небі над американською столицею розбився пасажирський літак під час зіткнення із військовим гелікоптером.

Актуально Трамп "дожме" одним указом: чим США здатні зламати Путіна та як завершиться війна

"Ясності в цьому питанні поки немає"

На борту пасажирського літака разом з екіпажем могло перебувати перебували 64 людини. На борту гелікоптера було троє військовослужбовців. За попередніми даними нікому не вдалося вижити.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, на борту літака могло перебувати до 14 російських фігуристів, їх батьки та тренери.

На пресконференції журналісти запитали у Дональда Трампа, чи будуть Сполучені Штати передавати рештки тіл загиблих громадян Росії. На що президент США відповів, що з Москвою уже зв'язувалися, Сполучені Штати повернуть Росії тіла її загиблих громадян.

Після цього журналісти запитали, чи була у Дональда Трампа розмова з Владіміром Путіним про це. На що Трамп відповів, що не мав контакту з главою Кремля, а потім додав: "Не про це".

Ці слова стали підґрунтям для багатьох домислів на тему того, які ж контакти могли відбуватися між Трампом і російським диктатором. Ясності в цьому питанні поки немає, адже ані від Білого дому, ані від самого Дональда Трампа не було роз'яснень після цієї репліки,

– мовила ведуча 24 Каналу.

Вона припустила, що Трамп дав таку відповідь для того, аби створити додаткове поле для розмов на тему переговорів з Путіним й привернути увагу до прямих контактів між російським диктатором й президентом США.

Адже у Сполучених Штатах побутує думка, що поки ці контакти не відбудуться, ніякого подальшого руху вперед у вирішенні російсько-української війни бути не може,

– додала Кучер.

Втім, тільки після особистого спілкування з Путіним американський президент Трамп і його команда зможуть переконатись, що виключно економічного тиску на Росію замало, аби змусити Путіна завершити війну проти України.

До слова, Трамп кілька разів закликав Путіна до прямого спілкування протягом перших днів своєї другої каденції. На що у Кремлі відповіли, що Росія нібито готова провести переговори щодо України, проте Путін чекає сигналу від Вашингтона.