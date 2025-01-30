Подробнее об этом рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая сейчас находится в Вашингтоне. Напомним, 29 января в небе над американской столицей разбился пассажирский самолет во время столкновения с военным вертолетом.

Актуально Трамп "дожмет" одним указом: чем США способны сломать Путина и как завершится война

"Ясности в этом вопросе пока нет"

На борту пассажирского самолета вместе с экипажем могло находиться 64 человека. На борту вертолета было трое военнослужащих. По предварительным данным никому не удалось выжить.

Обратите внимание! По данным СМИ, на борту самолета могло находиться до 14 российских фигуристов, их родители и тренеры.

На пресс-конференции журналисты спросили у Дональда Трампа, будут ли Соединенные Штаты передавать останки тел погибших граждан России. На что президент США ответил, что с Москвой уже связывались, Соединенные Штаты вернут России тела ее погибших граждан.

После этого журналисты спросили, был ли у Дональда Трампа разговор с Владимиром Путиным об этом. На что Трамп ответил, что не имел контакта с главой Кремля, а затем добавил: "Не об этом".

Эти слова стали почвой для многих домыслов на тему того, какие же контакты могли происходить между Трампом и российским диктатором. Ясности в этом вопросе пока нет, ведь ни от Белого дома, ни от самого Дональда Трампа не было разъяснений после этой реплики,

– сказала ведущая 24 канала.

Она предположила, что Трамп дал такой ответ для того, чтобы создать дополнительное поле для разговоров на тему переговоров с Путиным и привлечь внимание к прямым контактам между российским диктатором и президентом США.

Ведь в Соединенных Штатах бытует мнение, что пока эти контакты не состоятся, никакого дальнейшего движения вперед в решении российско-украинской войны быть не может,

– добавила Кучер.

Впрочем, только после личного общения с Путиным американский президент Трамп и его команда смогут убедиться, что исключительно экономического давления на Россию мало, чтобы заставить Путина завершить войну против Украины.

К слову, Трамп несколько раз призывал Путина к прямому общению в течение первых дней своей второй каденции. На что в Кремле ответили, что Россия якобы готова провести переговоры по Украине, однако Путин ждет сигнала от Вашингтона.