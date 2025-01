У Владіміра Путіна немає іншого вибору – він повинен зараз піти на угоду, яку пропонує Дональд Трамп. Якщо ж диктатор цього не зробить – президент США здатен натиснути на нього одним указом.

У США є ще дуже багато зброї, російський диктатор має змогу це побачити на власні очі, якщо не захоче йти на переговори. Таку думку озвучив американський політолог Раміс Юнус в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Він поспілкувався з Адріаною Кучер у США біля капітолія.

Про те, які плани у Трампа, що він може запропонувати Путіну та чому на Росію чекатимуть "лихі 90-ті" – читайте далі у матеріалі.

Повернення "старої Америки"

Після інавгурації Дональда Трампа лунає дуже багато заяв, але конкретики в них мало. На вашу думку, що зараз відбувається і чого нам очікувати від нового президента США?

Я хочу запропонувати підійти до цієї теми з іншого ракурсу. Дехто навіть підхоплює цю тематику й проводять певні паралелі, кажучи, що Трамп зібрався перебудовувати Америку. Загалом він саме так і каже: "Зробимо Америку великою знову".

Слово "перебудова" асоціюється з Радянським Союзом, часами Михайла Горбачова. Мені цікава ця тема з погляду того, що я прожив певну частину життя в СРСР, знаю, що це таке, перебудова відбувалася на моїх очах.

Потім я був у незалежному Азербайджані, формувався і вчився у Радянському Союзі, працював у приватному бізнесі, на державних посадах, в уряді, парламенті. А тепер живу у Сполучених Штатах Америки, які конкурували з СРСР та перемогли у "холодній війні". А живучи у країні, ти краще відчуваєш її пульс.

Тому, коли ви питаєте, що нас чекає, я розумію, що українців найперше цікавить те, що їх стосується. Те, що відбувається у світі через призму російсько-української війни.

Для того щоб це зрозуміти, треба спершу знати, що відбувається в Америці. І чому Дональд Трамп повернувся, попри те, що йому майже 80 років. Чому він так легко переміг, хоча був величезний опір американського суспільства. Саме це важливо зрозуміти.

Я нещодавно був в Азербайджані, виступав з лекціями. Назви лекцій були такі: "Геополітичні процеси у світі", "Багатополярний світ" – все в цьому контексті. І там я говорив, що прихід Дональда Трампа – це соціальне замовлення. Як, наприклад, прихід Горбачова до влади також був соціальним замовленням того часу, бо Радянський Союз після афганської "авантюри" уперся в глухий кут.

Він став економічно не витримувати конкуренцію із Заходом, який на нього "наїхав" по повній програмі: "закручували гайки", операція "Анаконда", політична, інформаційна, економічна ізоляція, гонка озброєнь.

Радянський Союз не міг цього витримувати. Це почалося за часів Брежнєва, потім Андропова, Черненка, які почали розуміти це. Але Радянський Союз і перебудова в ньому була зовсім інша, ніж та, яка може бути зараз в Америці. Радянський Союз – це інша країна. Її основи не були такими сильними, тому і розвалилися, вона програла.

Головна стратегічна помилка Америки в тому, що після розвалу Радянського Союзу, після перемоги, США просто спочивали на лаврах. Вони нічого не стали робити.

Америка була перша така сильна держава на планеті, але сьогодні вона поставила під сумнів свою гегемонію. Якщо, наприклад, 35 років тому ніхто не говорив ні про Радянський Союз, ні про Китай, то сьогодні всі говорять про те, що є Китай, є інші країни, які претендують на це.

А як так сталося? Все тому, що 35 років ніхто не займався цими питаннями. Все пустили "на ура". Що з цього вийшло? Після Другої світової війни Америка створювала все за планом Маршалла, Європу створила, накрила її "парасолькою", потім Китай. У 70-ті роки Америка перетворила його, Генрі Кіссінджер розміняв "китайську карту" з Тайванем.

Те, що американські виробництва й все інше прийшло туди, воно пішло поза Америкою. Якщо раніше у всіх магазинах було Made in United States або Made in Germany, якщо щось із Європи, то сьогодні скрізь – Made in China.

Тому коли ви хочете зрозуміти, про що говорить Дональд Трамп, то він каже саме про це. Він каже, що Америка захищає європейців 75 років. Вони досягли величезних успіхів нашим коштом, а замість "дякую" ще "наїжджають".

Крім цього, ми створили величезну кількість інституцій: Організація Об'єднаних Націй, Всесвітня організація охорони здоров'я. І головний спонсор – Сполучені Штати Америки. Тобто скрізь Америка платить за все гроші, а в результаті назад нічого не приходить. Нам ще погрожують пальцями ці інститути, певні країни. Тому тепер Трамп каже: "Досить, я цього не хочу".

Він капіталіст, прагматик. Америка створювалася саме як капіталістична країна. Вони для цього 200 років тому втекли з Європи, щоб створювати новий світ. Тому Трамп хоче повернути "стару Америку". Вона є в ментальності багатьох людей з покоління в покоління, особливо тих, хто його підтримав. Це треба розуміти.

Ви знаєте моє ставлення. Я безпартійний. Я не за Байдена, не за Трампа, не за білих і не за червоних. Мені так легше. Ба більше, можу сказати, що в усьому цьому бардаку за останні 35 років винні республіканці. Тому що тоді Рейган "здав це". Рейган, Джордж Буш старший перемогли. Вони республіканці.

Коли ми говоримо про перебудову, про те, що Америка змінюється з середини, то після Другої світової війни цим займався Герберт Гувер. Таку саму комісію було створено за часів Рейгана, навіть казали "рейганоміка". Зараз, наприклад, її створює Ілон Маск і Вівек Рамасвамі. Тобто замовлення на те, щоб все змінити, є.

Інша справа й просте питання – Трамп та особистість, яка це зробить? Друге питання – він зможе це зробити? Але факти залишаються фактами – всі до цього готові, без цього неможливо.

Якщо ми хочемо поміняти світ, а це те, що відбувається, то без Америки це апріорі неможливо, тому що ресурси є тільки в Америки. Тоді світ остаточно "сповзе" до Третьої світової війни.

А цього ніхто не хоче: ні росіяни, ні американці, ні китайці. Просто без американського лідерства це неможливо. Усі, хто були раніше, просто не хотіли займатися цією проблемою, відкладали її на потім.

А в результаті Китай посилився, Росія посилилася, Європа посилилася. Я перепрошую, але Європа разом з ними "робила гроші", демократії з автократіями. А під роздачу дали всіх тих, як ми з вами, які в це повірили.

Ми ж повірили в це, в Конституцію заклали. Добре, що ми в Азербайджані в Конституцію цього не заклали. Але пам'ятаю, коли я працював в уряді, ми також говорили про євроінтеграцію, про прагнення туди. І де ми опинилися? Ми втратили Карабах, 20% території. Грузини втратили, Молдова, Україна. Вони нас захистили? Ні. Вони з ними "робили гроші". І тепер як...

Трамп хоча б чесно говорить. Він каже – я хочу робити гроші, мені наплювати на ідеології. А демократи навпаки просували цю ідеологію вперед. Ми вірили, а зараз бачимо, що це була мильна бульбашка.

І що відбувається? Відбувається повне фіаско демократичної ліберальної ідеології. Вона програла не тільки у Сполучених Штатах Америки, а по всьому світу. Ви бачите, які процеси сьогодні відбуваються у Європі.

Я чомусь бажаю йому (Трампу – 24 Канал) успіху тут, у США, навіть з усією моєю критичністю до того, що він іноді говорить. Не слухайте те, що він каже. Дивіться, що він робитиме. Якщо він робитиме те, що говорить, і йому це вдасться всередині країни, тоді є надія, що в нього вдасться і поза країною. У Трампа є ресурси.

А те, що пов'язане з вашою тематикою, я помічаю позитивне ставлення у вашого президента до взаємин із ним. Трамп не "наїхав" на Україну, а політично, публічно на Росію. Він сказав, що Україна вже готова.

Інша справа – це нюанси. Ми зараз будемо бачити дуже багато таких розмов, бо чимало уваги звертають на внутрішню політику США. Якщо у нього тут вдасться, тоді йому вдасться розв'язати всі інші питання. Йому потрібен успіх у всьому.

Трамп не захоче програти на російсько-українській тематиці. Він хоче бути переможцем у всьому, тому не може там програти.

Трамп сказав, що Зеленський "не ангел"

Ви говорите, що Трамп "наїжджає" на Росію, а не на Україну, але можна пригадати його заяву про те, що "Зеленський не янгол" і він відповідальний за те, що війна почалася. Трамп чомусь не говорив про відповідальність Путіна за повномасштабне вторгнення. Яким може бути його бачення перемоги України?

Я підходжу до цього як експерт. Ні за Байдена, ні за Трампа ніякий експерт відповідати не хоче. Я можу лише пояснити, як я це бачу зі свого боку. Бо сьогодні ніякої конкретики немає. Ми можемо виходити з ситуації, яка є у Росії, Європі, Китаю та в Україні.

Те, що Трамп говорить, що Зеленський не ангел, а хто тоді ангел? Серед політиків ангелів немає. Моральність у великій політиці апріорі відсутня, її не треба шукати. У великій політиці є прагматизм.

Якщо говоримо про те, що президент Зеленський не повинен був на це йти, тобто він мав уникнути війни. Трамп це мав на увазі. Він же не говорив не воювати, сісти у літак і втекти. У його промові цього не було. Він просто каже, що якщо був би президентом, то б це стримав. Але його тоді не було, був Байден.

А Байден у Женеві зробив величезну помилку – зустрічався з Путіним, показав слабкість. Слабкість Байдена дала привід Москві почати.

Путін думав, що буде як у 2014 році. Захід це проковтне. В принципі він мав рацію, тому що Захід був готовий це проковтнути.

Що зробив Байден? Запропонував Зеленському літак. І тільки завдяки Зеленському, який "не ангел", і завдяки українському народу, який показав героїзм, уперся рогом – порядок денний змінився. Його змінили ви, а не хто-небудь.

Тому, що говоритиме Байден, що Трамп – вам має бути "до лампочки". Ви зуміли змінити порядок денний. Тепер він такий, який є. Він може комусь подобатися, комусь ні. Якщо ви хочете з цього порядку денного вийти так, як ви хочете, то треба подивитися максимально, що ви можете зробити.

Президент Зеленський нещодавно відкрито сказав, а я про це говорю щодня 3 роки, – у НАТО вас не приймуть. І ваш президент підтвердив, мовляв, нас обдурили, нас туди не приймуть. Але хтось ввів це в Конституцію України (пункт про НАТО – 24 Канал). Це було до Зеленського. Коли ви це робили, то про що думали? Значить, це була політична помилка.

Отже, приходить розуміння, що вас у НАТО не приймуть. Це не трагедія. Азербайджан не прийняли, але він звільнив свою територію. В Азербайджану є Туреччина. Ізраїль не в НАТО, Японія, Південна Корея, але за ними стоять Сполучені Штати. Тому зараз мовиться про гарантії безпеки. Ваш президент говорить саме про це.

Ці гарантії можуть бути у межах НАТО, поза ним. Але вони мають бути. Найперше – політична, військова участь США, маю на увазі, миротворчі сили на лінії розмежування. Обов'язково, щоб там були американські солдати.

Хіба росіяни не можуть напасти на Балтію? Можуть запросто. Але там є американські солдати. Хоча б тисячі осіб буде достатньо. Коли всі говорять, що їде американець з американським паспортом і за ним стоїть Америка, це ж посилює, так?

Якщо американські солдати в кількості 5 – 10 тисяч осіб перебуватимуть на українській землі, а загалом миротворчого контингенту буде 100 тисяч, цього вистачить, щоб захищати 80% територій.

Ми говоримо про те, що після 2014 року ви втратили майже 20%. Сьогодні ви зуміли це зберегти за малим винятком, ще й захопили певну частину Курської області. До чого я це кажу? Вам потрібна гарантія безпеки. Зеленський говорить про те, що Крим і Донбас сьогодні не можна фізично звільнити. Захід нам у цьому не допоміг.

Ми повинні виходити з ситуації, яка є сьогодні. Трамп хоче зупинити війну, ваш президент каже, що теж до цього готовий, але з однією головною умовою – гарантія безпеки всієї території. І якщо весь світ об'єднається, він все одно не визнає анексії. І весь світ не повинен її визнавати.

Отже, якщо весь світ не визнає анексії, як, наприклад, з країнами Балтії після пакту Молотова – Ріббентропа, її ж ніхто не визнав. І коли Радянський Союз розвалився після перебудови – це все повернулося назад у лоно цивілізованого світу. Я сподіваюся, така сама ситуація буде з Кримом і з Донбасом. У нас президент про це говорить. Значить, потрібно убезпечити цю територію.

Тому миротворці за участю американців, а на решту 80% територій – план Маршалла для відновлення, небо закривається Patriot і там постане країна, на яку вже ніхто не зайде. У все це мають вкладатися європейці, американці будуть "кришувати". Ось так я розумію те, чого хоче Трамп.

Тому він тисне на Європу, хоче збільшити витрати на оборону кожної країни до 5%. Генсек НАТО Марк Рютте це підтримує.

Зауважте, Рютте сказав, що якщо не будемо цього робити, то доведеться вивчати російську мову. Я людина, можу помилятися, але моя інтуїція підказує, що саме так це бачить Трамп.

Інша справа, як це реалізувати. Буде величезний опір. Якщо такий план реалізується, думаю, Україна його прийме, Захід також, але не Росія.

"На Трампа не діятиме ядерний шантаж"

Як зробити так, щоб Путін прийняв цей сценарій? Бо реальність, яку ви щойно описали, точно його не влаштовує.

Тоді треба дивитися на ресурси, які є в України та в тих союзників, які це можуть запропонувати. Тепер говоримо про Росію, яка чинитиме опір, якій це не подобається.

Подивимося на ресурси Росії та Сполучених Штатів Америки. Які є ресурси Кремля на Вашингтон? Особисто на Байдена? Жодних. Економічних жодних. У них навіть немає півтора трильйона, як у Китаю з американцями, з європейцями. Там узагалі мізер товарообігу.

Єдиний щит – це ядерна зброя. Але це вже не Байден, а Трамп. Ядерна зброя тут взагалі не працює. Якщо вона не спрацювала за часів Байдена, то за часів Трампа тим паче не працюватиме. До того ж Китай, індуси, всі інші проти цього.

Чому ви вважаєте, що погрози початку ядерної війни не працюватимуть на Трампа? Він же постійно наголошує на тому, що не можна допустити Третю світову війну.

Це риторика. Тому що всі ті, хто опікується великою політикою, вони чудово розуміють, що ні Москва цього не хоче, ні Вашингтон. Превентивні заходи для цього існують і в американців, зокрема. Це вже популярно пояснили тисячу разів у тому ж Кремлі.

Тому це риторика, яку використовуватимуть по максимуму, адже це працювало для Кремля весь час, поки президентом був Байден. Тепер подивимося.

Чому останнім часом цієї риторики щодо ядерного шантажу не чутно. Інша справа, що сам Трамп буде це використовувати для того, щоб зупинити війну. А як це зробити? Треба загрожувати, лякати й своїх так само. Тому що єдиний, хто може зупинити це, він. І Трамп має це саме так і подавати.

В інавгураційній промові Трампа прозвучало два головних слова: миротворець та об'єднувач. Тому, якщо він хоче бути миротворцем, він все робитиме для того, щоб був мир.

Чи піде Росія на це? А куди вона подінеться, які вона має важелі впливу? Тим більше якщо сьогодні це відбуватиметься у трикутнику Вашингтон – Пекін – Москва. Трамп невипадково робить такі реверанси Сі Цзіньпіню. Взагалі інавгураційній промові Трамп нічого поганого не сказав про нього.

Він "шандарахнув" Канаду, Мексику та частково Євросоюз. А про китайців, яких він всю передвиборчу кампанію лаяв, не сказав ані слова. Потім Трамп поговорив телефоном з Сі Цзіньпіном, після чого той зателефонував до Москви.

Такі реверанси Трампа на адресу глави Китаю говорять про те, що президент США дуже сильно розраховує на те, що Китай у цьому питанні йому допоможе. А Пекіну це вигідно, тому що він теж не хоче йти на конфронтацію з США.

Зверніть увагу, всі ті, кому Трамп пригрозив, – Мексика, Панама, Канада, Євросоюз, Росія, Китай – жоден з них не пішов в атаку. Усі намагаються говорити, хоча вони незадоволені.

Найбільше проявили характер Канада та Данія. Але знову ж таки на словах. Вони розуміють, що США не нападатимуть на Канаду та Данію, і Гренландію не завойовуватиме. Він просто підвищив ставки, щоб опуститися та отримати те, що йому треба. Так і далі буде: бий своїх, щоби чужі боялися.

Зауважте, як говорив президент Росії, його спікер Дмітрій Пєсков, представниця російського МЗС Марія Захарова щодо Трампа. Російські пропагандисти хвалили його цілий рік, при цьому останніми словами ображали Байдена.

Зараз вони обережно говорять про Трампа, тому що розуміють, що не мають важелів. Пропаганда закінчилась, почалась реальна політика. Чим вони сьогодні можуть натиснути на Трампа? У нього немає ідеології, він говорить, що поважає, добре ставиться, що має гарні стосунки, історично виграли разом Другу світову війну.

Трамп зробив Путіну реверанс, але при цьому наголошує, що Кремль не залишить йому іншого виходу. Україна згодна на цю угоду, США – згодні. Трамп сказав, що Росія розпочала цю війну і має її завершувати. Якщо Путін не зробить це, у Трампа не залишиться інших варіантів, як почати тиснути на Росію.

Що може на це відповісти Путін? Сказати, що застосує ядерну зброю? Нехай спробує. Він навіть цього ніколи не скаже, тому що розуміє, що це не Байден.

Чи вирішуватимуть долю України за лаштунками

Економічний тиск на Росію – це єдиний важіль у руках Трампа?

Категорично ні. Пентагон виділив допомоги Україні лише на 5% від свого бюджету на рік. Бліцкриг Росії не вдався, майже три роки триває ця війна й Україна ще тримається на ногах. Вона показала, що російська армія – не друга найсильніша армія світу.

А якщо Пентагон виділить не 5%, а 10%... В США дуже багато зброї. Трамп це покаже одним указом. Тоді будуть проблеми не тільки в Курській області. А що Путін зробить – буде брязкати ядерною зброєю.

Зараз, думаю, тривають зустрічі за лаштунками.

Спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог напевно вже з кимось зустрічався, і щось йому не сподобалось. Можливо, під час спілкування звучала попередня риторика з боку росіян або вони несерйозно сприйняли позицію США.

Келлог напевно прийшов до Трампа і сказав, що вони знову говорять щось не те, тому, мовляв, ти сам скажи, підсиль. Тому Трамп написав цей пост в мережі X.

Якщо це зроблено публічно, значить це зроблено цілеспрямовано. Подивіться на реакцію, яка там сталася. Так, він хоче з ним особисто зустрітися. Нехай зустрічаються, і чим швидше це відбудеться, тим краще.

Нічого не вирішиться за лаштунками, тому що в Києві сидить інша людина, не ті, що сиділи раніше усі 35 років.

Президент Зеленський пройшов через цю війну і він розуміє, що вирішується і його доля.

Якщо він публічно говорить, що не піде на підписання чогось, що не влаштує, з цим будуть рахуватися, тому що за ним стоїть український народ та армія.

Поки що у мене більше позитиву, ніж негативу в цій ситуації, тому що зараз звучить риторика тиску на Росію. Тиску щодо України я не бачу. Європа рухається в потрібному напрямку – від страху перед Америкою та перед Росією.

Це не відіграє жодної ролі, найголовніше те, що вона вкладатиме в оборону, а географічно без України це неможливо. Тим більше за наявності такої армії, яка є Україні. Хто захищатиме європейців?

Не дарма генсек НАТО Марк Рютте лякає, що або вкладайтесь в оборону, або доведеться вивчати російську мову. Хтось має захищати Європу, але без України це апріорі неможливо.

Що може Трамп запропонувати Путіну на переговорах

Ви сказали, що зустріч Байдена та Путіна в Женеві у 2021 році була слабкістю. А якщо відбудеться зустріч Трампа і Путіна, чи не буде це виглядати як слабкістю з російського боку? Тому що Москва більше зацікавлена ​​у цій зустрічі та у відновленні діалогу, ніж Вашингтон.

Якщо згадати, то і з Гітлером спілкувалися. Президент України сказав, що він чудово розуміє: якщо буде розмова про тимчасове призупинення вогню, ми будемо змушені розмовляти, зокрема, з Росією.

Якщо подивитись на історію всіх конфліктів, які існують, без цього неможливо. Або треба розгромити, або розмовляти. Спочатку з тим же Гітлером розмовляли, а коли не домовилися – натиснули. Тут також мають розмовляти.

Як я розумію, Трамп зараз має повну інформацію щодо цієї війни. Також я суджу по тому, що говорить український президент, по його манері. Він досить впевнено поводиться в тій ситуації, в якій він перебуває. Він також позитивно відгукується і про роль зустрічі з Дональдом Трампом.

Український президент сам говорить, що розуміє необхідність зустрічі з Путіним. Одна справа, коли Кіт Келлог або люди з оточення це говорять. Коли люди безпосередньо зустрічаються, знаючи психотип того ж Трампа, розуміючи, що це не Байден і що він знає, якою мовою говорити. Очевидно, що з цією людиною не можна жартувати.

Якщо він знає, що він хоче, які у нього є можливості та ресурси, і якщо у нього будуть дані від розвідки, тоді напевно це буде розмова.

Має бути пропозиція, яку він зробить Росії. Це не так просто. Ми говоримо, про те, що цікавить Україну. А що цікавить Росію, що дозволить умовити її?

Насамперед Кремль та особисто Путіна цікавить збереження його особистої влади. Трамп може це йому спокійно гарантувати. Він скаже, що ми не розвалимо Росію. Мовляв, США не розвалили Радянський Союз, коли була "перебудова". Вони дали гарантії Михайлу Горбачову. СРСР розвалився через те, що Горбачов не базувався на спецслужбах. А при Путіні – спецслужби вже 25 років, і вони зачистили всю територію Росії.

Якщо Росія і Китай не руйнуватимуть цю політичну територію, і він залишиться при владі, як він представить своєму народу перемир'я? Але це не буде великою проблемою для Кремля. В теперішньому стані російське суспільство проковтне будь-яку "пігулку", яку їм дасть російська пропаганда.

Для Путіна головне, щоб зовнішньо полегшали його "зашморг" – санкції. Якщо йому дають залишитись при владі та полегшать санкції, але не ті, що пов'язані з Західною Європою, а ті, що пов'язані з Китаєм, Індією, БРІКС.

Якщо звідти піде певне підживлення до Росії, влада зможе втриматися і показати це своєму суспільству – думаю, що це може влаштувати Кремль.

Однак санкції з боку Європи не будуть скасовані, адже не для того Америка це все робила, щоб європейські країни продовжували купувати газ в Росії. Європа буде купувати в американців, зброю також. Все купувати у США. Все те, що було безплатно, тепер буде за гроші.

Якщо Путін залишається до кінця життя президентом, головне отримати гарантії безпеки Україні, щоб через 2 – 3 роки він знову не напав. А як він нападе, якщо там будуть стояти американські солдати?

На яких умовах може завершитись війна

Однак питання в тому, що наразі президент Трамп не продемонстрував намір дійсно відправляти американських солдатів в Україну.

Це я так бачу, і наскільки я розумію, так само бачить і ваш президент. Тому, якщо це вже озвучується, то, імовірно, це вже є темою розмов. Якщо це влаштує українську сторону і якщо президент Сполучених Штатів Америки говорить про те, що президент України готовий до угоди, а Зеленський наголошує на гарантіях безпеки за участю США, і якщо вони будуть надані, – Росія на це буде змушена погодитись.

А Путіну потрібно, щоб його владу ніхто не чіпав і трошки зменшити зашморг. Ця ситуація може влаштувати всі сторони.

В результаті цього Україна може відстояти свою державність.

А від того, що триватиме війна, Україна стане сильнішою через 2 – 3 роки, а Росія в результаті європейських санкцій буде слабшати та може повторити історію Радянського Союзу.

Внаслідок перебудови, яка відбуватиметься в Америці, якщо вона матиме успіх, вона у кінцевому варіанті вдарить по Росії, а не по США.

Вона посилить США та послабить Росію. Якщо Росія пройде через ту перебудову, яку вона не пройшла остаточно після розвалу Радянського Союзу, адже США зробили помилку, не демонтувавши імперськість. І цей демонтаж може відбутися зараз.

Закон будь-якого жанру – коли триває перемир'я в такій війні, завжди наступає політична криза. Вона буде і в Україні, і в Росії.

Тому важливо, як вийти з цієї політичної кризи. Українська політична криза може базуватися на підтримці Заходу, на "плані Маршала".

А на яких ресурсах базуватиметься криза, через яку пройде Росія? Буде повторення "лихих 90-х" і Путін не зуміє це втримати. Невідомо, чим ця криза може закінчитися. Можливо, Крим і Донбас повернуться Україні.

Я це говорю як експерт, я так це бачу, не зважаючи на те, подобається це комусь чи ні.