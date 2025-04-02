Серед тих, хто не вірить у щирість прагнення російського диктатора до миру, – кандидат Трампа на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів відставний генерал-лейтенант ВПС Ден Кейн, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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У Трампа закликають до військової допомоги України

Кейн заявив, що Владімір Путін продовжуватиме війну упродовж 2025 року "незважаючи на великі втрати через постійні бойові дії", оскільки вважає, що конфлікт розвивається "на його користь".

Крім того, військовий впевнений, що очільник Кремля не відмовився від досягнення своїх цілей в Україні, зокрема окупації нових територій і примушення Києва до нейтралітету.

Кейн також висловив підтримку наданню військової допомоги Україні, зазначивши, що США "повинні зосередитися на тих унікальних можливостях, які можуть надати лише вони, тоді як Європа має збільшити свою частку підтримки".

До слова, у Кремлі чітко пояснили, чому не приймають американську пропозицію щодо припинення вогню. Там цинічно наголосили, що мирний план Трампа не усує "першопричини війни".

Раніше президент США наголосив про готовність застосувати жорсткі санкції проти Росії, якщо вона не піде на мирну угоду або зірве її.

У Сенаті розробили двопартійний законопроєкт щодо можливих санкцій проти Росії, якщо вона погодиться на припинення вогню.