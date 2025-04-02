Среди тех, кто не верит в искренность стремления российского диктатора к миру, – кандидат Трампа на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов отставной генерал-лейтенант ВВС Дэн Кейн, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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У Трампа призывают к военной помощи Украине

Кейн заявил, что Владимир Путин будет продолжать войну в течение 2025 года "несмотря на большие потери из-за постоянных боевых действий", поскольку считает, что конфликт развивается "в его пользу".

Кроме того, военный уверен, что глава Кремля не отказался от достижения своих целей в Украине, в частности оккупации новых территорий и принуждения Киева к нейтралитету.

Кейн также выразил поддержку предоставлению военной помощи Украине, отметив, что США "должны сосредоточиться на тех уникальных возможностях, которые могут предоставить только они, тогда как Европа должна увеличить свою долю поддержки".

К слову, в Кремле четко объяснили, почему не принимают американское предложение о прекращении огня. Там цинично отметили, что мирный план Трампа не устраняет "первопричины войны".

Ранее президент США отметил о готовность применить жесткие санкции против России, если она не пойдет на мирное соглашение или сорвет его.

В Сенате разработали двухпартийный законопроект о возможных санкциях против России, если она согласится на прекращение огня.