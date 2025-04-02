Высокопоставленные чиновники России продолжают настаивать на устранении "первопричин" войны в Украине как предпосылке для заключения мирного соглашения, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Смотрите также Впервые с 2022 года представитель Путина посетит Вашингтон, – CNN

Москва портит планы Трампа

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил 1 апреля, что администрация Трампа пытается реализовать "какую-то схему", чтобы сначала достичь прекращения огня, а затем перейти к "другим моделям и схемам" завершения войны.

Рябков также отметил, что план администрации Трампа по урегулированию войны в Украине не учитывает "первопричины" конфликта, поэтому Россия не может принять предложение США.

Высокопоставленные чиновники России неоднократно определяли эти "первопричины" как якобы нарушение НАТО своих обязательств не расширяться на восток и якобы нарушение Украиной прав русскоязычных меньшинств.

Требования Кремля по решению этих так называемых "первопричин" фактически являются требованием полной капитуляции Украины, установления в Киеве пророссийского правительства и долгосрочного закрепления нейтрального статуса Украины - те же требования, которые Путин выдвигал еще до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года,

– отметили в ISW.

В последнее время Путин активизировал попытки изобразить действующее правительство Украины как нелегитимное и неспособное к переговорам о прекращении войны, пытаясь подорвать позицию Киева как полноправного участника мирного процесса.

В конце марта 2025 года Путин и российские дипломаты выразили завуалированные требования по смене власти в Украине, предложив создать "временную международную администрацию" под эгидой ООН.

Представитель Госдепартамента США Тами Брюс заявила 31 марта, что Трамп не одобряет предложение России по установлению "временной администрации" в Украине. Брюс также отметила, что Трамп понимает, что переговоры "потребуют от России и Украины сложных решений и компромиссов".

Однако Россия до сих пор отказывается от любых уступок и отклонила американо-украинское предложение 30-дневного всеобщего прекращения огня, когда Трамп позвонил Путину 18 марта.