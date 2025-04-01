Об этом в интервью российским пропагандистам рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает 24 Канал. По его словам, видение США по миру "не устраняет первопричин войны".

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В России не согласны с предложениями США по миру

По словам российского чиновника, американские "модели и схемы" мирного урегулирования конфликта якобы не имеют "сигнала к Киеву о прекращении войны" и не включают "главное требование России".

Все, что есть на сегодня – это попытка найти некую схему, которая бы позволила сначала добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами. А потом перейти к каким-то другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места нашему главному требованию, а именно решению проблем относительно первопричин этого конфликта,

– заявил Рябков.

Но несмотря на это Сергей Рябков заявил, что ситуацию, сложившуюся, "нужно исправить". Москва серьезно относится к предложениям Вашингтона и добавляет свои предложения, которые якобы призваны завершить войну. Россия делится с американской командой "тщательно продуманным комплексом собственных приоритетов и подходов к этой теме".

Напомним, президент США Дональд Трамп уже изменил риторику в отношении России, заявив, что Владимир Путин его злит. Он давит на Кремль по отсрочке подписания соглашения о прекращении огня и снова угрожает санкциями против российской нефти. К тому же он может увеличить военную поддержку Украины, если боевые действия в ближайшее время не прекратятся.