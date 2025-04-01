Про це в інтерв'ю російським пропагандистам розповів заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Рябков, передає 24 Канал. За його словами, бачення США щодо миру "не усуває першопричин війни".

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У Росії не погоджуються з пропозиціями США щодо миру

За словами російського посадовця, американські "моделі та схеми" мирного врегулювання конфлікту нібито не мають "сигналу до Києва про припинення війни" та не включають "головну вимогу Росії".

Усе, що є на сьогодні – це спроба знайти якусь схему, яка б дозволила спочатку домогтися припинення вогню, як воно мислиться американцями. А потім перейти до якихось інших моделей і схем, у яких, наскільки можна судити, на сьогодні немає місця нашій головній вимозі, а саме розв'язанню проблем щодо першопричин цього конфлікту,

– заявив Рябков.

Але попри це Сєргєй Рябков заявив, що ситуацію, що склалася, "потрібно виправити". Москва серйозно ставиться до пропозицій Вашингтона та додає свої пропозиції, які нібито покликані завершити війну. Росія ділиться з американською командою "ретельно продуманим комплексом власних пріоритетів та підходів до цієї теми".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже змінив риторику щодо Росії, заявивши, що Владімір Путін його злить. Він тисне на Кремль щодо відтермінування підписання угоди про припинення вогню та знову погрожує санкціями проти російської нафти. До того ж він може збільшити військову підтримку України, якщо бойові дії найближчим часом не припиняться.